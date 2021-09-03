مصر.. فتاة تقتل والدتها بطريقة شيطانية

كل الوطن – وكالات: شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة، عندما لعب الشيطان برأس فتاة فى العقد الثاني من عمرها وانهالت على والدتها بآلة حادة لتلقي مصرعها فى الحال، بعد مشاجرة بينهما .

فقد تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى حكومي يفيد بوصول سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عاما جثة هامدة نتيجة إصابتها بطعنات نافذة بالجسم.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن ابنة القتيلة وراء ارتكاب الجريمة، فتم ضبطها وظهر أنها تعاني من مرض نفسي.

واعترفت الفتاة بارتكابها الجريمة باستخدام “شوكة طعام”، وعللت قتلها لوالدتها بسبب أنها دائمة التشاجر معها والتعدي عليها بالضرب، مما تسبب في إصابتها باضطرابات نفسية.

وقررت النيابة حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتم استدعاء حارس العقار محل وقوع الجريمة وعدد من الشهود من أسرتها والجيران لاستجوابهم وأخذ أقوالهم حول الحادث.

المصدر: صدى البلد

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416666