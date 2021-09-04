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بالفيديو.. نساء السعودية في تدريبات حربية للقوات المسلحة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:39 صباحًا
بالفيديو.. نساء السعودية في تدريبات حربية للقوات المسلحة

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقاطع فيديو من “فيلم يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في مركز تدريب الكادر النسائي ​للقوات المسلحة”.

كما بينت مقاطع الفيديو عددا من المجندات بأول دفعة كادر نسائي ضمن القوات المسلحة السعودية، تحدثن عن تجربتهن وشعورهن بالمشاركة بصفوف الخدمة العسكرية.

كما أظهرت مقاطع الفيديو تفاصيل عدة حول التدريبات والنظام الذي تلقته المجندات السعوديات، كأول دفعة نسائية مسلحة في المملكة.

هذا وحظت صورة لمجندة تنتمي لأول دفعة نسائية انضمت لوحدات الجيش السعودي نشرتها وزارة الدفاع تحت عنوان ” سعودية .. شامخةٌ أبيّة”، بإعجاب السعوديين، حيث علقت الإعلامية السعودية، خديجة عبد الله على الصورة ووصفتها بأنها “للتاريخ”، وأكملت: “سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات السعوديات.. فخورة بإنجازاتهن”.

وقال مغرد معلقا: فخر فخر الله يحفظها.. يالسعوديات ما فيكم ما فيكم وصيف انتم ..الأول على كل الجهات”.


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المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416675

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