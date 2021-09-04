تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنتونس.. اتحاد الشغل يرجح الذهاب إلى استفتاء ويؤكد أنه لا رجوع إلى الوراءكل الوطنثلاث طرق لخفض مستويات الكوليسترول بسرعةكل الوطنطبيب يكشف الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطانكل الوطنالتحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بإتجاه السعوديةكل الوطنطبيب بريطاني يكشف عبر “تيك توك” بأن الأظافر قد تشير إلى الإصابة بسرطان نادركل الوطنالسعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أراضيناكل الوطنلبنان.. شيخ يؤم صلاة الجمعة في محطة للمحروقات (فيديو)كل الوطنبعد قضية الدكتوراه الفخرية.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثانكل الوطنالمملكة تستضيف “منتدى مبادرة السعودية الخضراء” و”قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”كل الوطنشاهد.. راعيات للمواشي يثرن الرأي العام في مصر

الداخلية السعودية تعلن تعديلات جديدة على المخالفات المتعلقة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:35 مساءً
الداخلية السعودية تعلن تعديلات جديدة على المخالفات المتعلقة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أقرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات جديدة على مخالفات المنشآت المقررة بشأن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر “تويتر” عددا من العقوبات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، وصنفت 3 مخالفات جديدة هي:

1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.

2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.

3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

كما قررت الوزارة تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، لتلزم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وكانت الداخلية السعودية أقرت الشهر الماضي مجموعة من العقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن ضمنها التجمعات العمالية المكونة من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد خلاف مساكنهم.

وحددت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416688

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.