الداخلية السعودية تعلن تعديلات جديدة على المخالفات المتعلقة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أقرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات جديدة على مخالفات المنشآت المقررة بشأن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر “تويتر” عددا من العقوبات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، وصنفت 3 مخالفات جديدة هي:

1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.

2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.

3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

كما قررت الوزارة تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، لتلزم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

البروتوكولات الإضافية الخاصة بمخالفة المنشآت الإجراءات الوقاية من تفشي فيروس (كوفيد – 19).#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/lbiA9BlfvM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 3, 2021

وكانت الداخلية السعودية أقرت الشهر الماضي مجموعة من العقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن ضمنها التجمعات العمالية المكونة من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد خلاف مساكنهم.

وحددت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416688