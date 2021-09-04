تونس.. اتحاد الشغل يرجح الذهاب إلى استفتاء ويؤكد أنه لا رجوع إلى الوراء

كل الوطن – وكالات: قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يرجح الذهاب إلى خيار استفتاء في الأيام القادمة، دون أن يوضح مضمونه، وأكد على أن الكلمة الأخيرة للشعب وأنه لا مجال للرجوع إلى الوراء.

تونس.. اتحاد الشغل يرجح الذهاب إلى استفتاء ويؤكد أنه لا رجوع إلى الوراءقيس سعيد يكشف عن ملفات فساد مثيرة ويتوعد أصحابها

وأضاف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “وات”، إن الشعب يبقى صاحب “الأمانة والقرار السياسي”، معتبرا أن الشعب حسم أمره وأقر بأن المنظومة السياسية مكبلة وتسببت في تقهققر تونس إلى الوراء طيلة العشرية السابقة.

وقال الطبوبي: “المهم اليوم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية قانونية، رغم أننا نلتمس العذر لرئيس الدولة فى توخي التأني، اعتبارا لتشعب الأوضاع ومخلفات الحكومتين السابقتين”.

وأوضح أن رئيس الدولة هو من سيحدد الفترة التى ستدومها المرحلة الانتقالية الحالية، قائلا: “يمكن أن تستوجب معالجة النواحي السياسية وقتا، غير أن المسائل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب إرساء سلطة تنفيذية”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية تبقى له مسؤولية الحسم فى عدد من المسائل فقط.

وفى جانب آخر اعتبر الطبوبي أن المعضلة اليوم هي أنه “إذا كان الجميع تقريبا يتحدثون عن الفساد فمن هو الفاسد إذا؟”.

ودعا إلى أن يكون المرجع في مقاومة الفساد هو القضاء ودولة المؤسسات، مضيفا أن “القضاة الشرفاء يمكنهم الأخذ بزمام الأمور”.

المصدر: وات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416691