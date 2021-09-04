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تفاصيل توقيف رجل أعمال بتهمة “التحرش” في مصر الجديدة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 4 سبتمبر 2021 - 5:53 مساءً
تفاصيل توقيف رجل أعمال بتهمة “التحرش” في مصر الجديدة

كل الوطن – وكالات: أصدرت النيابة العامة المصرية أمرا بحبس صاحب مكتب استيراد وتصدير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة “التحرش” بسيدة في أحد شوارع مصر الجديدة.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، أوضحت سيدة في “مصر الجديدة” أنها “كانت تسير في أحد الشوارع مترجلة وخلال رحلة عودتها إلى منزلها، فوجئت بشاب لا تعرفه يقف أمامها بسيارته ويوجه إليها كلمات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة”.

وأشارت السيدة المصرية إلى أن الشاب لم يكتف عند هذا الحد، بل “تبعها بسيارته وهي في طريقها إلى منزلها، ووقف أمامها مرة أخرى وأشار إليها بإشارة خارجة، وعندما نهرته انطلق بسيارته ولم تتمكن من التقاط جميع أرقام اللوحات المرورية الخاصة بالسيارة”.

هذا وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن “تصرفات المتهم تسببت في أضرار نفسية وإهانة بالغة لهذه السيدة في الشارع وأمام بعض المارة الذين لاحظوا تصرفاته، لكنه انصرف عندما بدأت في الاستغاثة بالمارة وأصحاب المحال التجارية”.

واستطاعت السلطات المصرية عبر تفقد كاميرات المراقبة من رصد رجل الأعمال المتهم بـ”التحرش بالسيدة، وارتكاب الفعل الفاضح”، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبفحص الكاميرات ظهر الشاب وهو يلوح للسيدة بيديه بإشارة جنسية، فألقت المباحث القبض عليه.

واعترف الشاب بتفاصيل الواقعة، مبررا فعله بالقول: “كنت بهزر وهي خذت الموضوع معاكسة”.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416696

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