مصر.. إعدام فتاة ليل قتلت أحد زبائنها

كل الوطن – وكالات: قامت السلطات المصرية المعنية بتنفيذ حكم الإعدام بحق فتاة أقدمت على ارتكاب جريمة قتلت خلالها رجل واحد وأصابت آخر بجروح، بعدما قام زوجها باستثمار جمالها عبر تقديمها لراغبي المتعة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية أن الفتاة تدعى رشا، وقام زوجها بتقديمها لراغبي المتعة مقابل 400 جنيه، ولكن في ليلة الجريمة حضر 3 رجال لقضاء ليلة معها، مقابل 400 جنيه، لكن الزبائن لم يلتزموا بالاتفاق، وحاولوا دفع 200 جنيه فقط.

وأثار الرجال الثلاثة غضب الفتاة، فتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا غرسته في صدر أحد زبائنها ليلقى مصرعه في الحال، كما تمكنت من إصابة شخص آخر بطعنة نافذة في صدره، بينما نجا الثالث من المذبحة.

وأوضحت التحقيقات أن النقاش احتدم بين الفتاة والرجال الثلاثة قبل المذبحة، فأسرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وانهالت على العامل ولم تتركه سوى جثة هامدة، وتمكنت من إصابة الصياد بطعنة في الصدر، بينما تمكن سائق “التوك توك” من الهرب.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416701