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الملك سلمان يعزي الرئيس الأمريكي بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : السبت 4 سبتمبر 2021 - 8:10 مساءً
الملك سلمان يعزي الرئيس الأمريكي بايدن

كل الوطن – وكالات: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في ضحايا إعصار “إيدا”.

وقال الملك سلمان في البرقية: “علمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء إعصار “إيدا” والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين أن لا تروا أي مكروه”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس الماضي حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار “إيدا”.

وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي، حيث تسبب إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.

المصدر: عكاظ + رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416716

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