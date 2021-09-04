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السعودية.. إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-04T22:58:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : السبت 4 سبتمبر 2021 - 10:58 مساءً
السعودية.. إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران

كل الوطن – وكالات: أعلن التلفزيون السعودي، مساء السبت، عن اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن قوات التحالف العربي “اعترضت وأحبطت هجوما باليستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية”.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن “اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران” جنوب المملكة.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدف جنوب المملكة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416723

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