“رويترز”: منشآت “أرامكو” لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية

كل الوطن – وكالات: نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن منشآت شركة “أرامكو” السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران جنوب المملكة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416726