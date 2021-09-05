تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمجلس التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على السعوديةكل الوطنبعد 76 عاما: علماء يقتربون من فك لغز “مثلث برمودا” المحيركل الوطنتوابل “مذهلة” لتجنب أعراض ارتفاع السكر في الدمكل الوطن“رويترز”: منشآت “أرامكو” لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقيةكل الوطنالسعودية.. إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجرانكل الوطنالملك سلمان يعزي الرئيس الأمريكي بايدنكل الوطنالكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي ويبحث معه ملف مكافحة الإرهابكل الوطن7 اختلافات يجب معرفتها تميز الصداع النصفي عن “العادي”كل الوطنبايدن يأمر بدراسة رفع السرية عن وثائق خاصة بهجمات 11 سبتمبركل الوطنتونس.. اتحاد الشغل يرجح الذهاب إلى استفتاء ويؤكد أنه لا رجوع إلى الوراء

مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 5 سبتمبر 2021 - 2:23 مساءً
مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على السعودية

كل الوطن – وكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجومات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن “نايف فلاح مبارك الحجرف دان استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية”.

هذا وأشاد الحجرف بـ”الكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية يوم أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا بحي “ضاحية الدمام”، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة”.

وشدد الأمين العام على “تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها”، مؤكدا “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416744

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.