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واشنطن تدين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:51 مساءً
واشنطن تدين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

كل الوطن – الرياض: دانت الولايات المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا على المنطقة الشرقية في السعودية، “ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر منازل سكنية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، يوم الأحد، أن الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة.

وأضاف: “نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات والهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لاسيما هجومهم على مأرب، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع”.

وتابع قائلا: “يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416752

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