د. عبدالمجيد الجلاَّل: لا خيار أمام إدارة بايدن إلا التقارب مع طالبان!

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، انتهاء حقبة العمليات العسكرية في الخارج ، وانتهاج سياسات الحوار والدبلوماسية ، في التعاطي مع العديد من الملفات العالمية العالقة !

على ضوء ذلك ، يتوقع مراقبون كُثُر ، أنَّ المرحلة المُقبلة ، قد تُفضي إلى انتهاج سياسات حذرة ، باتجاه تقارب أمريكي مُحتمل مع حركة طالبان .

وهذا التقارب المُحتمل ، يسبقه أمريكياً ، مجموعة من الشروط الضرورية، إذا أرادت حركة طالبان أن تحظى بشرعية دولية ، ومن أبرزها ، المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أفغانستان ، على مدى العقدين الماضيين ، واحترام الحقوق الأساسية ، للمرأة والأقليات ، في الداخل الأفغاني ، وعدم تحول أفغانستان مرة أخرى لملاذٍ آمن للجماعات الإرهابية.

بالمناسبة ، العلاقة الأمريكية مع طالبان قديمة ، وكانت من أبرز محطاتها ، توقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020 ، والذي أقرَّ سحب القوات الأمريكية ، من أفغانستان ، بحلول مايو 2021 ، ووضع مسارٍ للتسوية السياسية بين طالبان والحكومة الأفغانية التي انهارت عملياً إثر ذلك !

ولا تزال المفاوضات بين الجانبين ، جارية حتى هذه اللحظة ، عبر المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاده ، في الدوحة ، في إطار البحث عن تسوية سياسية مستقبلية في أفغانستان .

أمرٌ آخر ، قد يشجع الأمريكيين على استمرار تواصلهم مع طالبان ، يكمن أساساً في نجاح عمليات التنسيق معهم ، لتسهيل خروج الأفغان والمواطنين الأمريكيين من افغانستان دون أية عقبات أو معوقات .

لذا ، في تقديري ، سوف تعمل واشنطن بالتنسيق مع حلف الناتو ، ومجموعة السبع الكبار ، على بلورة موقفٍ مشترك بشأن مستقبل أفغانستان ، ربما يميل إلى التفاهم مع طالبان ، ولكن وفق شروطهم المذكورة آنفاً !

من جهة أخرى ، هناك بعض المؤشرات الإيجابية ، التي قامت بها حركة طالبان ، ما يشي ، بوعيٍ أكثر ، مما سبق ، لجهة الحصول على اعتراف شرعي بهم . بل صاروا أكثر خبرة ودراية ، في الشأن السياسي ، وأبدوا رغبة واستعداداً ، بالتعاطي الإيجابي مع المجتمع الدولي ، والإسهام المُشترك لإعادة بناء أفغانستان.

أكثر من ذلك ، اتخذت حركة طالبان العديد من الخطوات الإيجابية لطمأنة المجتمع الدولي ، منها الموافقة على عدم استفرادها بالحكم ، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم الكثير من التيارات السياسية في البلاد, وأعلنت كذلك احترامها لحقوق المرأة في التعليم ، ومشاركتها في البناء التنموي ، ولكنهم اشترطوا فقط فصل الذكور عن الإناث في المدارس والجامعات ، ولبس الحجاب ، وهذا الاشتراط لا غبار عليه !

خلاصة القول ، لقد تغيرت الظروف الدولية ، وتغيرت معها أولويات أمريكا، فهل يدخل التفاهم مع طالبان ضمن الأولويات الأمريكية لضمان أمن واستقرار أفغانستان ؟

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416758