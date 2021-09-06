تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: لا خيار أمام إدارة بايدن إلا التقارب مع طالبان!كل الوطنواشنطن تدين هجوم الحوثيين الأخير على السعوديةكل الوطنمصر.. مصدر حكومي يوضح قرار الجرعة المعززة للراغبين بالسفر إلى السعوديةكل الوطنمجلس التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على السعوديةكل الوطنبعد 76 عاما: علماء يقتربون من فك لغز “مثلث برمودا” المحيركل الوطنتوابل “مذهلة” لتجنب أعراض ارتفاع السكر في الدمكل الوطن“رويترز”: منشآت “أرامكو” لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقيةكل الوطنالسعودية.. إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجرانكل الوطنالملك سلمان يعزي الرئيس الأمريكي بايدنكل الوطنالكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي ويبحث معه ملف مكافحة الإرهاب

د. عبدالمجيد الجلاَّل: لا خيار أمام إدارة بايدن إلا التقارب مع طالبان!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:55 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: لا خيار أمام إدارة بايدن إلا التقارب مع طالبان!

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، انتهاء حقبة العمليات العسكرية في الخارج ، وانتهاج سياسات الحوار والدبلوماسية ، في التعاطي مع العديد من الملفات العالمية العالقة !
على ضوء ذلك ، يتوقع مراقبون كُثُر ، أنَّ المرحلة المُقبلة ، قد تُفضي إلى انتهاج سياسات حذرة ، باتجاه تقارب أمريكي مُحتمل مع حركة طالبان .
وهذا التقارب المُحتمل ، يسبقه أمريكياً ، مجموعة من الشروط الضرورية، إذا أرادت حركة طالبان أن تحظى بشرعية دولية ، ومن أبرزها ، المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أفغانستان ، على مدى العقدين الماضيين ، واحترام الحقوق الأساسية ، للمرأة والأقليات ، في الداخل الأفغاني ، وعدم تحول أفغانستان مرة أخرى لملاذٍ آمن للجماعات الإرهابية.
بالمناسبة ، العلاقة الأمريكية مع طالبان قديمة ، وكانت من أبرز محطاتها ، توقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020 ، والذي أقرَّ سحب القوات الأمريكية ، من أفغانستان ، بحلول مايو 2021 ، ووضع مسارٍ للتسوية السياسية بين طالبان والحكومة الأفغانية التي انهارت عملياً إثر ذلك !
ولا تزال المفاوضات بين الجانبين ، جارية حتى هذه اللحظة ، عبر المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاده ، في الدوحة ، في إطار البحث عن تسوية سياسية مستقبلية في أفغانستان .
أمرٌ آخر ، قد يشجع الأمريكيين على استمرار تواصلهم مع طالبان ، يكمن أساساً في نجاح عمليات التنسيق معهم ، لتسهيل خروج الأفغان والمواطنين الأمريكيين من افغانستان دون أية عقبات أو معوقات .
لذا ، في تقديري ، سوف تعمل واشنطن بالتنسيق مع حلف الناتو ، ومجموعة السبع الكبار ، على بلورة موقفٍ مشترك بشأن مستقبل أفغانستان ، ربما يميل إلى التفاهم مع طالبان ، ولكن وفق شروطهم المذكورة آنفاً !
من جهة أخرى ، هناك بعض المؤشرات الإيجابية ، التي قامت بها حركة طالبان ، ما يشي ، بوعيٍ أكثر ، مما سبق ، لجهة الحصول على اعتراف شرعي بهم . بل صاروا أكثر خبرة ودراية ، في الشأن السياسي ، وأبدوا رغبة واستعداداً ، بالتعاطي الإيجابي مع المجتمع الدولي ، والإسهام المُشترك لإعادة بناء أفغانستان.
أكثر من ذلك ، اتخذت حركة طالبان العديد من الخطوات الإيجابية لطمأنة المجتمع الدولي ، منها الموافقة على عدم استفرادها بالحكم ، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم الكثير من التيارات السياسية في البلاد, وأعلنت كذلك احترامها لحقوق المرأة في التعليم ، ومشاركتها في البناء التنموي ، ولكنهم اشترطوا فقط فصل الذكور عن الإناث في المدارس والجامعات ، ولبس الحجاب ، وهذا الاشتراط لا غبار عليه !
خلاصة القول ، لقد تغيرت الظروف الدولية ، وتغيرت معها أولويات أمريكا، فهل يدخل التفاهم مع طالبان ضمن الأولويات الأمريكية لضمان أمن واستقرار أفغانستان ؟

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416758

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.