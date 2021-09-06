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قطر تدين بشدة محاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-06T14:17:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 2:17 مساءً
قطر تدين بشدة محاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية

كل الوطن – وكالات: أعربت دولة قطر، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية من قبل ميليشيا الحوثية الارهابية في اليمن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكانت ميليشيا الحوثي الارهابية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن استهداف “العمق السعودي” بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن اعتراض الدفاعات الجوية 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مفخخة كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية ونجران وجازان، ما أسفر عن إصابة طفلين في الدمام.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416761

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