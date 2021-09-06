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مصر.. تحرك مفاجئ من محمد رمضان في قضية الطيار المفصول

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 5:31 مساءً
مصر.. تحرك مفاجئ من محمد رمضان في قضية الطيار المفصول

كل الوطن – وكالات: طعن الفنان المصري محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

المصدر: في الفن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416778

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