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حلوى في شوارع غزة احتفالا بفرار 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-06T22:50:26+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 10:50 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416805

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