حلوى في شوارع غزة احتفالا بفرار 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416805
حلوى في شوارع غزة احتفالا بفرار 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيليدول “G7” توجه نداء إلى رئيس تونسنهب وزارة الاتصالات في غينيا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية بعد الانقلاب العسكريمصر.. تحرك مفاجئ من محمد رمضان في قضية الطيار المفصولالسعودية تدين هجوم تنظيم “داعش” على القوات العراقيةقطر تدين بشدة محاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالسعوديةد. عبدالمجيد الجلاَّل: لا خيار أمام إدارة بايدن إلا التقارب مع طالبان!واشنطن تدين هجوم الحوثيين الأخير على السعوديةتفاصيل فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” الإسرائيلي عبر نفق (فيديو)زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن اعتقال الرئيس كوندي ووقف العمل بالدستور