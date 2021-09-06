ليبيا.. إعلان انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة رسميا

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي اليوم الاثنين، رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن المنفي “هنأ أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية”.

وأكد أن “القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته”.

وبارك المنفي انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي “تمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعيا الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون”.

وأضاف البيان أنه وجه أيضا الدعوة لكل الليبيين، “للعمل معا من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416809