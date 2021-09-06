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المملكة.. تنفيذ حكم القتل بحق مواطن اشترك في “خلية إرهابية”

تهدف لزعزعة الأمن بالمملكة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:01 مساءً
المملكة.. تنفيذ حكم القتل بحق مواطن اشترك في “خلية إرهابية”

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن ارتكب عدة جرائم من بينها تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.

وقال بيان للداخلية إن “عدنان بن مصطفى الشرفا سعودي الجنسية، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب”.

وأضاف البيان “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وتابع البيان “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم الاثنين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416811

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