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الصحّة السعودية: متحوّرات كورونا تنتقل بسرعة والمناعة الطبيعية لا تكفي للوقاية منها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:29 مساءً
الصحّة السعودية: متحوّرات كورونا تنتقل بسرعة والمناعة الطبيعية لا تكفي للوقاية منها

كل الوطن – الرياض: أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن المناعة الطبيعية لا تكفي للوقاية من متحورات فيروس كورونا، وأكدت أنه من الضروري أخذ الجرعتين من لقاح كورونا؛ لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس -بإذن الله-.

حيث لفتت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المناعة الطبيعية لا تكفي واللقاح ضروري لعدة أسباب منها تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض وتقليل سرعة انتشاره في المجتمع وكذلك الوقاية من متحورات فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

1000 9e4341d2d1 - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416816

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