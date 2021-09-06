أ. د. فهد العتيبي: إنجاز عالمي جديد للجامعات السعودية

لقد أسعدني، كما أسعد غيري من أبناء هذا الوطن الغالي، الإنجاز الكبير الذي حققته ست جامعات سعودية وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية للجامعات (شنغهاي) Academic Ranking of World Universities لعام 2021م. يعتبر هذا التصنيف العالمي المؤشر الدولي الأكثر مصداقية على مستوى العالم لترتيب الجامعات وفق معايير واضحة ومحايدة.

وتأتي قيمة هذا الإنجاز الوطني في تفوق المملكة على نفسها مقارنة بالعام الذي قبله الذي تبوأت فيه أربع جامعات سعودية مراكز متقدمة في هذا التصنيف. أما في تصنيف هذا العام فقد تقدمت جامعة الملك سعود على مرتبتها السابقة، كما دخلت جامعتا الملك خالد والطائف ضمن أفضل 1000 جامعة للمرة الأولى. وبحسب نسخة عام 2021 من هذا التصنيف، جاءت جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة حول العالم، حيث تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز من احتلال المرتبة 101 – 150 على مستوى العالم للمرة الثانية على التوالي، فيما تقدم ترتيب جامعة الملك سعود عن العام الماضي، الذي كان 200 – 251 لتصبح بين 101 – 150 بين الجامعات العالمية. أما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية فقد جاءت في المرتبة من 201 – 300 للمرة الثانية على التوالي، واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 401 – 500 للمرة الثانية على التوالي، وحققت جامعتا الملك خالد والطائف المرتبة من 801 – 900 عالمياً وللمرة الأولى.

وما لا شك فيه أن مثل هذا الإنجاز لم يكن ليأتي لولا وجود قيادة حكيمة داعمة للتعليم ومؤسساته إيماناً منها بأهمية الاستثمار في المورد البشري وتأهيله للمنافسة العالمية، ووجود وزارة للتعليم قادرة على استثمار هذا الدعم بالشكل الأمثل عبر وضع خطط طموحة نحو الارتقاء بمستوى الجامعات السعودية سواء على مستوى أداء هذه الجامعات في البحوث العلمية أو جودة التعليم أو كفاءة أعضاء هيئة التدريس.. إلخ.

وأخيراً، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومعالي وزير التعليم، ومعالي نائبه لشؤون الجامعات والابتكار، ومعالي مديري ورؤساء الجامعات المميزة على هذا الإنجاز. وكل منافسة عالمية والوطن متقدم برجاله ومؤسساته.

نقلا عن صحيفة الرياض

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416819