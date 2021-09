تكنولوجيا جديدة تتنبأ بمرض ألزهايمر مبكرا بدقة 99 بالمائة

كل الوطن – وكالات: كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الصناعي الجديد وتكنولوجيا التعلم العميق قد يكونان قادرين على اكتشاف مرض ألزهايمر مبكرا بدقة شبه مثالية.

وعمل فريق من جامعة كاوناس للتكنولوجيا (KTU) في ليتوانيا على بناء طريقة التحليل الجديدة، التي يُعتقد أنها تتضمن دقة تزيد عن 99%.

وتعمل الطريقة بشكل أسرع بكثير من قدرة الشخص على تحليل علامات الحالة والتعرف عليها.

Algorithm Developed By Lithuanian Researchers Can Predict Possible Alzheimer’s With Nearly 100 Percent Accuracy – Eurasia Review https://t.co/WxM7klX3Up#ai#artificialintelligence#machineleaning#deeplearningpic.twitter.com/bgB4Y0kiJV

— Nige Willson (@nigewillson) September 6, 2021