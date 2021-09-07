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تفاصيل نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت في حريق شقة المهندسين

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 12:03 مساءً
تفاصيل نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت في حريق شقة المهندسين

كل الوطن – وكالات: أنقذت العناية الإلهية الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت بعد اشتعال النيران في شقة مجاورة لها في المهندسين، والتي أسفرت عن وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بسبب الأدخنة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن أمين تسكن في العقار المحترق بالمهندسين، وفور اشتعال النيران في الشقة المجاورة لها تركت الفنانة شقتها خوفا من امتداد النيران للشقة.

وتبين أن النيران اشتعلت في شركة دعاية وإعلان في ذات الطابق الذي تقطن فيه الفنانة.

وأسفر الحادث عن وفاة موظف نتيجة إصابته بالاختناق، كما أنقذت قوات الحماية المدنية 3 أشخاص داخل شركة الدعاية والإعلان المحترقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق في شركة بالمهندسين قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي العقار والسيطرة على الحريق.

واحتجزت النيران 4 موظفين قبل أن تقوم الحماية المدنية بإنقاذ 3 منهم ولكن الرابع توفي بالاختناق.

وأكد مصدر مقرب من أمين في تصريح لـ”القاهرة24″، أن “حالتها الصحية بخير ولم ينتج عن الحادث أي تلفيات في شقتها”.

وأضاف أن “الفنانة بخير وموجودة في منزلها”.

وكانت منطقة المهندسين شهدت صباح الاثنين اشتعال النيران في شقة واحتراق كافة محتوياتها، وارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة وغطت سماء المنطقة.

على الفور تحركت قوات الدفاع المدني لمكان شقة المهندسين المحترقة وتم الدفع بالقوات والسلالم الهيدروليكية للوصول إلى الشقة المحترقة الكائنة في الطابق الـ14.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416855

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