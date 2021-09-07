مصر: تفكيك شبكتين للدعارة تستدرجان القاصرات للتجارة بهن

كل الوطن – وكالات: قامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على شبكتين للأعمال المنافية للآداب داخل مركبين بنهر النيل بمنطقتي الزمالك وكورنيش الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود سيدة في العقد الرابع من عمرها تستدرج الفتيات القاصرات والتحريض على الفسق والفجور بالإضافة الى تسهيل الإتجار في البشر من خلال عملهن ضمن شبكة دعارة وعرضهن بطرق غير مباشرة على راغبي المتعة داخل الملاهي الليلية بالمراكب النيلية في محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمة الرئيسية بعد عدة إجراءات وتحريات تمت فور كشف شبكة الدعارة، وأثناء وجودها داخل المركب جرى ضبطها وبصحبتها فتاتين قاصرتين تعرضهما على رجال داخل ملهى ليلي.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416861