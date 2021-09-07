تفاصيل إعدام مصريين وإيراني ومجموعة من الباكستانيين في مصر

كل الوطن – وكالات: نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحكم على إيراني و7 باكستانيين بالإعدام شنقا بعد مرور أكثر من 16 شهرا، على قضية “جلب وتهريب مخدر الكوكايين”.

وقضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين من جنسيات متعددة، 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين، بالإعدام شنقا على خلفية اتهامهم بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكان هدف المتهمين هو إدخال كمية كبيرة من المخدرات تصل إلى 2 طن من مخدر الهيروين تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه، حيث كانت داخل مخزن سري في إحدى السفن.

تعود الواقعة قبل عامين عندما استهدفت الأجهزة الأمنية سفينة حال وجودها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت من رصد وتحديد عناصر تشكيل عصابي من مصريين وأجانب يعتزمون جلب كميات كبيرة من الهيروين وتهريبها للبلاد، وهم 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، و7 آخرين 6 منهم يحملون جنسية باكستان وآخر إيراني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على السفينة في عرض البحر وضبطها وطاقمها وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 2 طن هيروين قيمتها 2 مليار جنيه مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

وتضمنت المضبوطات 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام بلغت زنتها كلها 2 طن و147 كيلو غراما، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام، زنتها كلها 99 كيلو غراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارًا أمريكيًا، و4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416880