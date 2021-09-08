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الملك سلمان يعفي مدير الأمن العام خالد الحربي ويحيله للتحقيق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-08T00:34:19+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 12:34 صباحًا
الملك سلمان يعفي مدير الأمن العام خالد الحربي ويحيله للتحقيق

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام، الفريق أول خالد الحربي، من منصبه وإحالته للتحقيق.

وأمر الملك سلمان، في نص الوثيقة التي نشرتها وكالة “واس” الرسمية، بأن “تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.

ونص الأمر على أن “تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

وجاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416887

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