المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416911
إعلامية لبنانية مشهورة تتواصل مع ممثلا إباحيا سوريا وتطلب منه لقاء معها! (فيديو)فرص كبيرة في “أرامكو”.. الشركة السعودية تعلن عن توسع كبير في برنامج الاستثمار الصناعيطبيب يكشف مادة غذائية تسبب سرطان الأمعاءمصر.. بلاغ ضد خالد الجندي وهبة قطب بسبب تصريحات حول غشاء البكارةتفاصيل إعدام مصريين وإيراني ومجموعة من الباكستانيين في مصرمثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياًبالفيديو.. العثور على طفل عمره 3 سنوات بعد أن قضى 4 أيام تائها في الغابةتحذير “أندرويد”.. خلل خطير في الآلاف من تطبيقات متجر غوغل قد يكشف بياناتك الشخصية!تفاصيل نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت في حريق شقة المهندسينتكنولوجيا جديدة تتنبأ بمرض ألزهايمر مبكرا بدقة 99 بالمائة