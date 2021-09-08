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“سعود الطبية”: النظارات الشمسية المقلدة خطر يُهدّدُ العيون

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 3:51 مساءً
“سعود الطبية”: النظارات الشمسية المقلدة خطر يُهدّدُ العيون

كل الوطن – الرياض: حذرت مدينة الملك سعود الطبية من النظارات الشمسية المقلدة، مؤكدة أنها تشكل خطرا يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس.

وأوضح استشاري ورئيس قسم طب العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن من أهم الأضرار التي تأتي من النظارات الشمسية المقلدة هي خداع حدقة العين والسماح بدخول أشعة الشمس الفوق بنفسجية، ما يسبب إلحاق الضرر بها، وتؤدي هذه الأشعة عند دخولها لشبكية العين إلى دمارها وحدوث مشكلات بالنظر، إضافة إلى زغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتدائها، بينما تحتوي النظارات الأصلية على مرشحات لحماية العين، على عكس المقلدة لذا تسبب ازدواجية الرؤية وألم بالعينين.

وأشار إلى أن دخول كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية توسع بؤبؤ العين، ومن ثم تضر القرنية والملتحمة بالعين، ويحدث ما يعرف بظفر العين، وهو نتيجة نمو طبقات مليئة بالشعيرات الدموية التي تسببها أشعة الشمس، وتسبب أيضا جفافا بالعين، ما يقلل إفراز الغدد المسؤولة عن الدموع بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية، إضافة إلى تكون المياه البيضاء بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات التي تسببها تلك النظارات لأنها تؤدي إلى تعرق العين.

ونصح الدكتور المطيري أي شخص يريد اقتناء نظارة شمسية باختيار نوع طبي ومعروف مصنوع من مواد طبية جيدة.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416917

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