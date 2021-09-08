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فيديو لافت لتجربة جديدة يخوضها السفير الياباني في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 4:15 مساءً
فيديو لافت لتجربة جديدة يخوضها السفير الياباني في السعودية

كل الوطن – وكالات: نشر السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل “المنسف” على “الطريقة السعودية”، في تجربة جديدة له.

وعلق  فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: “جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس”.

كما غرد سفير اليابان قائلا: “لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي، وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416920

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