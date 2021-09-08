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“عشان أحب السعودية”.. شابات سعوديات تشاركن بحملة تطوعية لتجميل الأماكن العامة بالرياض (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 4:37 مساءً
“عشان أحب السعودية”.. شابات سعوديات تشاركن بحملة تطوعية لتجميل الأماكن العامة بالرياض (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تحت عنوان “عشان أحب السعودية”، وفي حملة تطوعية لتجميل الأماكن العامة في العاصمة الرياض، شارك عدد من الشابات السعوديات في طلاء الأرصفة لتبدو جميلة المنظر.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أمانة الرياض، للحملة التطوعية التي تستهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة، حيث عملت الشابات اللواتي ارتدين العباءات السوداء، إلى جانب شبان، وتعاونوا سوية في طلاء الأرصفة لتبدو جميلة المنظر.

ونشرت أمانة الرياض مقطع فيديو يظهر الشابات والشباب وهم يعملون في طلاء الأرصفة، حيث عبرت الشابات عن سعادتهن في المشاركة بهذه التجربة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416930

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