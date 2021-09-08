تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية ترحب بكشف واشنطن وثائق سرية عن هجمات 11 سبتمبركل الوطنالحكم على فنان مصري مشهور بالحبس بسبب سيّدة أعمالكل الوطن“صفعة لعوائل ضحايا 11 سبتمبر”.. معتقلون سابقون في غوانتانامو ضمن حكومة “طالبان” الجديدةكل الوطنالفنانة اللبنانية أمل حجازي تثير ضجة في مصر.. ومفتي البلاد يحسم الجدل في حديث سابقكل الوطن“عشان أحب السعودية”.. شابات سعوديات تشاركن بحملة تطوعية لتجميل الأماكن العامة بالرياض (فيديو)كل الوطنمصر.. خالد يوسف يكشف رد فعل زوجته بعد أزمة الفيديوهات المخلّة (فيديو)كل الوطنالخارجية السودانية تستدعي سفير إثيوبيا على خلفية العثور على 29 جثّة في نهركل الوطنإعلامية لبنانية مشهورة تتواصل مع ممثلا إباحيا سوريا وتطلب منه لقاء معها! (فيديو)كل الوطنفرص كبيرة في “أرامكو”.. الشركة السعودية تعلن عن توسع كبير في برنامج الاستثمار الصناعيكل الوطنطبيب يكشف مادة غذائية تسبب سرطان الأمعاء

السعودية ترحب بكشف واشنطن وثائق سرية عن هجمات 11 سبتمبر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:57 مساءً
السعودية ترحب بكشف واشنطن وثائق سرية عن هجمات 11 سبتمبر

كل الوطن – وكالات: رحبت السفارة السعودية لدى واشنطن، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وشددت السفارة في بيان على أن “أي مزاعم بتورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أمر زائف تماما”، لافتة إلى أن “المملكة شريك حيوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وأكدت السفارة ” دعم السعودية الدائم للكشف التام عن الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيق الأمريكي في الهجمات”، معربة عن أملها في أن “يؤدي الكشف التام عن هذه الوثائق في دحض المزاعم الواهية تجاه المملكة مرة واحد وللأبد”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة نزع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.

وذكر بايدن في بيان: “عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق ترتبط بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا.. مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لهذا اليوم المأساوي، فإنني ملتزم بهذا التعهد”.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416946

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.