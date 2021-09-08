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السعودية.. لا صحّة لشائعات عن “وفاة” مدير الأمن العام السابق بعد إقالته بقرار ملكي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-08T23:18:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير8 سبتمبر 2021آخر تحديث : الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:18 مساءً
السعودية.. لا صحّة لشائعات عن “وفاة” مدير الأمن العام السابق بعد إقالته بقرار ملكي

كل الوطن – الرياض: نفى نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” السعودية، عبدالله البرقاوي، شائعات منسوبة له عن “وفاة” مدير الأمن العام، خالد بن قرار الحربي، الذي أقاله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تزعم أن الحربي “توفي بأزمة قلبية منسوبة الخبر إلى البرقاوي”.

وردا على ذلك قال البرقاوي عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها”.

وانتشرت هذه الشائعات بعد أن أصدر الملك سلمان، أمس الثلاثاء، أمرا بإعفاء الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد.

وكشف الأمر المالكي أن قرار إقالة المسؤول الأمني جاء “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416954

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