السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء إن بلاده تأمل في أن يساهم تشكيل حكومة لتصريف الأعمال بأفغانستان في تحقيق الاستقرار ونبذ العنف والتطرف.

كما أكد وزير الخارجية، في اجتماع وزاري مخصص لمناقشة الأزمة الأفغانية، على “دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدا عن التدخل الخارجي”.

وأضاف أن الرياض تأمل في “أن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات”.

وشدد الأمير فيصل على أن “المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية”.

وأثارت حركة “طالبان” استياء الغرب بتعيين متشددين مخضرمين من أعضاء الحركة في أبرز المناصب في الحكومة الجديدة، من بينهم شخصيات رصدت الولايات المتحدة مكافآت لمن يدلي بمعلومات تساعد في القضاء عليهم.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416959