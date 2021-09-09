فيديو لسعودي يطلق النار على عامل محطة يثير ضجّة!

كل الوطن – الرياض: أطلق سعودي النار على أحد عمال محطة وقود بمحافظة وادي الدواسر، بعد عراك بالأيدي إثر خلافات بينهما.

ووثقت كاميرا مراقبة في المحطة الحادثة بالكامل، لينتشر لاحقا الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

على إثر ذلك، تحركت الشرطة، وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، ألقت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود إثر خلاف بينهما.

كما أوضح المتحدث أن العامل أصيب لكن حالته مستقرة.

وختم مؤكدا أن الجاني أوقف، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، كما تمت إحالته إلى دائرة النيابة العامة بمدينة الرياض.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416970