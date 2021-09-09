السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا مدينة خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: دمرت قوات الدفاع الجوي السعودية طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو منطقة خميس مشيط جنوب المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددا في الوقت نفسه على أن محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة.

يشار إلى أن مدينة خميس المشيط تقع في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وتتعرض بانتظام إلى محاولات هجوم من قبل الحوثيين باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416982