بريطانيا.. مُسلّح يحتجز رهائن في محطّة للمحروقات في بريستول

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رجلا مسلحا بسكين يحتجز عددا من الرهائن داخل محطة للمحروقات في مدينة بريستول، وتعمل الشرطة على التفاوض مع المسلح لإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب المعلومات فإن الرهائن ومعظمهم من العاملين في المحطة، مختبئين داخل إحدى الغرف وهم على اتصال مع الشرطة التي حاصر عناصرها المحطة.

Armed police detain a man at the scene of an incident in Hengrove Way, #Bristol after a man armed with a knife entered the shop of the petrol station. pic.twitter.com/rhMY7ItWvE

— Radio News Hub (@radionewshub) September 9, 2021