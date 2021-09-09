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السعودية: إحباط محاولة تهريب كمّية ضخمة من المخدّرات إلى المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-09T13:57:04+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 1:57 مساءً
السعودية: إحباط محاولة تهريب كمّية ضخمة من المخدّرات إلى المملكة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب نحو نصف مليون قرص من إمفيتامين إلى المملكة، متهمة “حزب الله” اللبناني بالوقوف وراءها.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، حسبما نقلته وكالة “واس” الرسمية: “المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة”.

ونوه المتحدث الأمني بـ”التعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة”، مؤكدا أن “المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها”.

وسبق أن اتهمت السعودية مرارا “حزب الله”، التي تصنفه تنظيما إرهابيا، بتهريب مخدرات إلى أراضيها.

وقررت السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية وعبورها الأراضي السعودية لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417001

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