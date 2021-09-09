تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالمغرب.. فنانة تفوز بمقعد برلماني في الدار البيضاءكل الوطنالكويت.. بيع خروف مقابل 200 ألف دولار (فيديو)كل الوطنالعلماء يكشفون أحد الأسباب الرئيسية للسمنةكل الوطنبريطانيا.. مُسلّح يحتجز رهائن في محطّة للمحروقات في بريستولكل الوطنالسعودية: تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا مدينة خميس مشيطكل الوطنصفقة بقيمة 10 مليارات دولار بين بيل غيتس والأمير الوليد بن طلالكل الوطنالسعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقراركل الوطنالسعودية ترحب بكشف واشنطن وثائق سرية عن هجمات 11 سبتمبركل الوطنالحكم على فنان مصري مشهور بالحبس بسبب سيّدة أعمالكل الوطن“صفعة لعوائل ضحايا 11 سبتمبر”.. معتقلون سابقون في غوانتانامو ضمن حكومة “طالبان” الجديدة

مركز الملك عبد العزيز: الاستخدام الرقمي المفرط أصبح مقلقا و34 بالمائة يعانون من التنمر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-09T14:08:38+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير9 سبتمبر 2021آخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2:08 مساءً
مركز الملك عبد العزيز: الاستخدام الرقمي المفرط أصبح مقلقا و34 بالمائة يعانون من التنمر

كل الوطن – الرياض: أظهرت دراسات بحثية حالات مقلقة للاستخدام الرقمي المفرط، بينها أن التنمر الإلكتروني يؤثر على نحو 34 في المئة من الأشخاص، إضافة إلى آثار سلبية أخرى.

وكشفت دراسات بحثية أجراها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالتعاون مع مؤسّسة بيرسون كون وولف أن الاستخدام الرقمي المفرط أصبح “أمرا مُقلقا” على مستوى العالم والمنطقة.

وبينت النتائج، حسب وكالة الأنباء السعودية، أن 40 في المئة من أفراد الجيل الذي يلي جيل الألفية يقومون بخداع أصدقائهم وعائلاتهم عن المدة التي يقضونها على الإنترنت، وأن “التنمر الإلكتروني” يؤثر على نحو 34 في المئة من الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كذلك أظهرت الدراسات أن من يقومون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فردي، كتصفح المنشورات دون التفاعل والتعليق، سيتولد لديهم شعور بالوحدة، كما أن استقبال التنبيهات من تلك الوسائل عبر الهاتف المتنقل يؤدي إلى حالة “ترقب حدث”، وزيادة نسبة هرمون الدوبامين (الذي يعزز الشعور بالسعادة) في كل مرة يتلقى فيها المستخدم رسالة مفرحة، وتزودنا وسائل التواصل الاجتماعي بسلسلة من المحفزات الإيجابية والسلبية التي لا تنتهي.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417005

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.