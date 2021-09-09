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رسالة سعودية لمجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-09T16:01:42+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:01 مساءً
رسالة سعودية لمجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

كل الوطن – الرياض: دعا الوفد السعودي بالأمم المتحدة مجلس الأمن لإدانة مثل هذه الأعمال بشدة وتحميل مسؤوليتها لميليشيا الحوثي.

أعلن الوفد السعودي الدائم بالأمم المتّحدة في نيويورك، الخميس، أنّ المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، معتبراً أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

وأشار الوفد إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثي.

ودمرت الدفاعات السعودية، فجر الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وقال إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن محاولات المليشيا إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417017

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