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كوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:48 مساءً
كوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزن

كل الوطن – وكالات: أعطت المشاهد الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زخما جديدا إلى المزاعم والافتراءات بشأن حالته الصحية.

كوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزنشاهد.. ماذا وراء فقدان كيم للوزن؟
وتؤكد اللقطات التي تظهر كيم البالغ من العمر 37 عاما خلال عرض عسكري أقيم مساء أمس الأربعاء وسط العاصمة بيونغ يانغ أنه يستمر في فقدان وزن جسمه.

ورجح معظم الخبراء أن الانخفاض الملموس في وزن كيم في الأشهر الأخيرة يمثل نتيجة لجهوده الرامية إلى تحسين وضعه، وليس نتيجة لمرض، خاصة وأن زعيم كوريا الشمالية في اللقطات الأخيرة يبدو أكثر نشاطا مما كان في الفيديوهات السابقة.

وانخفض وزن كيم بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، بعد تداول لقطات عام 2018 تظهر زعيم كوريا الشمالية وهو يعاني من ضيق النفس خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وأولت وسائل الإعلام لأول مرة اهتمامها إلى فقدان كيم للوزن في يونيو الماضي، عندما نشرت وسائل الإعلام الكورية الرسمية لقطات تظهره خلال ترؤسه اجتماعا حزبيا.

وحسب تقييمات بعض المراقبين حينئذ، انخفض وزن كيم الذي كان يقدر سابقا بنحو 140 كيلوغراما في الأشهر السابقة بمقدار ما بين 10 و20 كيلوغراما.

وأفاد التلفزيون الكوري الرسمي، في تطرق ناد إلى موضوع صحة زعيم الدولة، بأن شعب كوريا الشمالية يقلق من فقدان كيم للوزن.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417024

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