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البخور قد يكون ضاراً كالشيشة

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 8:11 مساءً
البخور قد يكون ضاراً كالشيشة

كل الوطن – الرياض: صرح الأستاذ المساعد في علوم السموم البيئية بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال برنامج “صباح السعودية” بأن استنشاق البخور قد يضر بصحة الجهاز التنفسي للإنسان.

وقال الأنصاري إن القاعدة الأساسية في علوم السموم هو أن “كل المواد سامة، لكن الجرعة هي ما يصنع الفرق”. لذلك فإن البخور، بينما نستخدمه لما يقرب من “10 دقائق” على حد تعبيره، يمكن أن يضر الرئة بشكل بالغ.

إلا أن التعرض لرائحة البخور مع تحاشي الاستنشاق المباشر، وبقدر معقول، لا ضرر فيه. وتابع الأنصاري أن البخور لا يختلف كثيراً عن التدخين والشيشة فيما يتعلق بالآثار السلبية على الرئة.

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417027

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