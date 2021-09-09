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السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2021 (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-09T22:36:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:36 مساءً
السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2021 (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أن المملكة جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح المسحل في تصريحات تلفزيونية: “منذ اليوم الأول لتداول أخبار تجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة، قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة”.

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي تواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة في السعودية.

وتابع: “الاتحاد الدولي أكدنا لنا أنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق”.

وأتم: “أبلغناهم أننا جاهزون ولدينا الاستعداد لاستضافة البطولة وقتما رأى الفيفا إمكانية لذلك”.

وكانت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

ومن المقررة أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وتمكنت 3 أندية حتى الآن من حجز مقاعدها، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

المصدر: شركة الرياضة السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417030

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