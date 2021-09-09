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مصر.. مقتل شخصين واحتراق 4 منازل إثر اشتباك بين عائلتين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:56 مساءً
مصر.. مقتل شخصين واحتراق 4 منازل إثر اشتباك بين عائلتين

كل الوطن – وكالات: شهد النجع البحري بقرية المنصورية شمال محافظة أسوان مساء الخميس اشتباكا بالأسلحة النارية وأنابيب البوتاغاز بين عائلتين، أسفر عن مقتل شخصين واشتعال 4 منازل.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تم إلقاء القبض على عدد من الأفراد من طرفي المشاجرة.

وتبين من التحريات أن المواجهة وقعت بسبب خلافات الجيرة والنزاع حول ملكية قطعة أرض.

وتم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على جثتي القتيلين تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417034

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