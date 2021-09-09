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الكويت.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية “صندوق الجيش”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 9 سبتمبر 2021 - 11:02 مساءً
الكويت.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية “صندوق الجيش”

كل الوطن – وكالات: رفضت المحكمة المختصة في الكويت إخلاء سبيل متهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ”صندوق الجيش”.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين في القضية بعد الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عنهم ومطالبتها بإخلاء سبيلهم، وفقا لصحيفة “الراي” المحلية.

وتعتبر جلسة اليوم واحدة من سلسلة جلسات نظرتها المحكمة في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تم إثارتها منذ قرابة عامين.

ورفضت المحكمة في جلساتها السابقة إخلاء سبيل المتهمين وهم قياديون بارزون في الجيش الكويتي محبوسون على ذمة القضية، منذ مارس الماضي.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وأثيرت قضية “صندوق الجيش” في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

المصدر: “الرأي” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417037

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