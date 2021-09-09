السعودية.. جدل في مواقع التواصل جراء حملة جديدة تنادي بإلغاء فرض النقاب

كل الوطن – الرياض: عادت قضية ارتداء المرأة السعودية للنقاب لتتصدر قضايا وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسم “يسقط_النقاب”، حيث تباينت وجهات نظر المغردين بين مؤيد ومعارض.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الحملة مطالبين بحرية المرأة السعودية في اختيار مظهرها.

وشارك في الحملة أكثر من 50 ألف مغرد على موقع “تويتر” وانقسم المشاركون بين داعمين لإسقاط إلزام المرأة السعودية بارتداء النقاب وآخرين منددين بالحملة ومشككين في نواياها ومصدر إطلاقها فيما طالب آخرون بإعطاء المرأة كامل الحق في اختيار زيها ورفض أي شكل من أشكال الوصاية المجتمعية عليها وعلى حريتها الشخصية.

#يسقط_النقاب في ناس تشوفه واجب . وناس تشوفه مستحب من باب التعفف فقط وناس تلبسه مرغمه رغم عدم اقتناعها بوجوبه وناس تلبسه وهي مقتنعه انه مباح بس عشان تكسب رضى الي ربوها .. بختصار كل هالحالات المذكورة مالكم شغل فيهم لا الكاشفه لها حق تنتقد النقاب ولا المنقبه لها حق تنتقد الحجاب 😁 — سحر الهاجري (@s70999) September 8, 2021

لا #يسقط_النقاب

من ينادون بإحترام الحرية الشخصية لماذا لايتركون للمنقبات حريتهم الشخصية؟؟؟!!!! — خولة (@KH55OK) September 9, 2021

وكان بين المهاجمين للنقاب والعباءة السوداء في المملكة الكاتب سعود الفوزان الذي وصفهما بالبدعة حيث كتب على “تويتر”: “العباءة السوداء ليست عربية ومصدرها العثمانيون فرضت على مصر والشام والحجاز، ثم تغلغلت إلى نجد، وباقي دول الخليج”.

وأضاف: “النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج ثم استغلها ما يسمى بالصحوة لمحاربة البرقع العربي ولكن لا هذا ولا ذاك كلها بدعة لا يوجد آيه تجبر النساء سواء بإسقاط النقاب أو ارتدائه”.

العباءه السوداء ليست عربية و مصدرها العثمانيون فرضت على مصر والشام والحجاز ثم تغلغلت إلى نجد وباقي دول الخليج/النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج/ثم استغلها مايسمى بالصحوه لمحاربة البرقع العربي ولكن لا هذا ولا ذاك كلها بدعه لايوجد ايه تجبر النساء سواء #يسقط_النقاب او ارتداءه — سعود الفوزان (@saudfozan1) September 9, 2021

الكاتب سعود الفوزان: “النقاب جاءنا من الكويتيات مع أزمة الخليج ولايوجد آيه تجبر النساء سواء يسقط النقاب أو ارتداءه” pic.twitter.com/cafjEQUDES — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 9, 2021

وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها الحملات على مواقع التواصل بالسعودية.

فمنذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن “خطة الانفتاح” في إطار رؤيته لعام 2030، بدأت النساء السعوديات المطالبة بالتحرر من النقاب والعباءة وإطلاق حملات تحمل أوسمة “العباية_المقلوبة” و”سعوديون_ضد_النقاب” وغيرها من الحملات التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة تعبر عن المضمون ذاته.

المصدر: “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417040