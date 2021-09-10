تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالكويت.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية “صندوق الجيش”كل الوطنالسعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2021 (فيديو)كل الوطنالبخور قد يكون ضاراً كالشيشةكل الوطنكوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزنكل الوطنأسوأ احتيال على “واتس آب” حتى الآن!.. تحذير من فتح رسالة “خادعة للغاية”!كل الوطنرسالة سعودية لمجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية على المملكةكل الوطنماذا يخبرك سعالك عن صحتك؟.. تطبيق ذكي يشخّص المرض عبر الاستماع للسعال!كل الوطنالمغرب.. فنانة تفوز بمقعد برلماني في الدار البيضاءكل الوطنالكويت.. بيع خروف مقابل 200 ألف دولار (فيديو)كل الوطنالعلماء يكشفون أحد الأسباب الرئيسية للسمنة

قريبا.. إطلاق أول دوري نسائي في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:08 صباحًا
قريبا.. إطلاق أول دوري نسائي في السعودية

كل الوطن – الرياض: قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وعقد اليوم الخميس بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، مؤتمر بعنوان “استراتيجية تحول كرة القدم السعودية”.

6139f4104c59b705062ed95c - كل الوطن

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: “سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات..ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية”.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة، كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

وسبق لاتحاد الكرة السعودية الإعلان في الشهر الماضي عن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية للمنتخب السعودي للسيدات الأول والذي سيتم تكوينه خلال الفترة المقبلة.

المصدر: “وكالات”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417043

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.