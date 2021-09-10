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الصحة السعودية توصي بـ9 عادات يومية لـ”يدوم شبابك”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-10T18:17:26+03:00
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 6:17 مساءً
الصحة السعودية توصي بـ9 عادات يومية لـ”يدوم شبابك”

كل الوطن – الرياض: أوصت وزارة الصحة السعودية بالتزام مجموعة من العادات الصحية يوميا “لإدامة الشباب”.

ووردت هذه التوصيات في “إنفو جرافيك” نشرته الوزارة على منصتها الرئيسية للتوعية “عش بصحة”، على موقع “تويتر”.

ويتصدر تناول الفطور قائمة العادات الصحية للوزارة، حيث ترى أنه يساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

كما نصحت بالاهتمام بالنظام الغذائي، حيث ينبغي الالتزام باحتياجات الجسم، وعدم تجاوز الحد اليومي من السعرات الحرارية.

ودعت إلى تعلم مهارات جديدة، من أجل الحفاظ على الذهن ونشاط العقل، وهو ما يؤخر تأثير الشيخوخة على الدماغ.

ولفتت إلى أهمية النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع الالتزام بأوقات محددة للنوم والاستيقاظ، وهو ما يساعد في تحقيق النشاط والتركيز.

ونصحت بالابتعاد عن الأجهزة الذكية، وتخصيص بعض الوقت للقراءة، والحديث مع العائلة، والأصدقاء.

وشجعت على قضاء بعض الوقت تحت الشمس في الهواء الطلق، مع الحرص على التأمل في الطبيعة، مشيرة إلى أنه يساعد على التركيز.

كما أشارت إلى أهمية الحركة في تعزيز التركيز والنشاط، لافتة إلى حاجة الشخص إلى 150 دقيقة من الرياضة والحركة أسبوعيا.

وأخيرا، أكدت الوزارة عل أهمية شرب الماء في ضبط حرارة الجسم، وضبط معدلات ضغط الدم، وضربات القلب، وكذلك حثت على الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417065

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