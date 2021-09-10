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مصر.. الأجهزة الأمنية تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 7:49 مساءً
مصر.. الأجهزة الأمنية تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه

كل الوطن – وكالات: أكد مصدر أمني مصري أن الشرطة بصدد فحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود لكلبه.

وأضاف المصدر أنه جار حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

وكان مقطع فيديو متداول مدته حوالي 4 دقائق وثق طبيبا وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود والصلاة للكلب.

وفي ما رفض المجني عليه طلب الطبيب، مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

المصدر: موقع “الوطن” المصري

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417073

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