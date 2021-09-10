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قبل أن يصبح وزيرا بساعات.. ماذا قال جورج قرداحي من اسطنبول؟ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-10T19:55:58+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 7:55 مساءً
قبل أن يصبح وزيرا بساعات.. ماذا قال جورج قرداحي من اسطنبول؟ (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشر الإعلامي اللبناني ومقدم برنامج من سيربح المليون جورج قرداحي يوم الخميس مقطع فيديو رفقة الطاهي التركي بوراك أوزديمير.

وقال قرداحي معلقا على الفيديو: “شكرا لكم على ترحيبكم الكريم وكرم ضيافتكم.. كان الطعام رائعا وكانت إقامتي في مطعمك في اسطنبول لا تُنسى.. أتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم”.

وعين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الإعلامي جورج قرداحي وزيرا للإعلام في حكومته.

وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميا قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها “من سيربح المليون”، و”المسامح كريم”.

ولد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، في الأول من مايو 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة “لسان الحال” عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرين.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة “MBC.FM” في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر “من سيربح المليون”، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرة لا مثيل لها.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417076

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