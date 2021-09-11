السعودية تمدّد إقامات الوافدين المقيمين في الخارج وتأشيرات الزيارة

كل الوطن – الرياض: باشرت الجهات السعودية المختصة تمديد إقامات الوافدين المقيمين بالخارج وتأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة آليا دون رسوم، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي.

وستستمر تلك الإجراءات آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 / 11 / 2021.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي في “إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية”.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن “التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات وذلك على النحو التالي: “أولا تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى تاريخ 30 / 11 / 2021″ و”ثانيا تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 30 / 11 / 2021”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417081