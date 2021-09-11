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كوريا الجنوبية.. البنك الصناعي يوقع مع بنك سعودي على اتفاقية تعاون مشترك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : السبت 11 سبتمبر 2021 - 2:00 صباحًا
كوريا الجنوبية.. البنك الصناعي يوقع مع بنك سعودي على اتفاقية تعاون مشترك

كل الوطن – وكالات: قال البنك الصناعي الكوري الجنوبي (IBK) إنه وقع في وقت سابق من الأسبوع مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي على اتفاقية تعاون مشترك.

وأقيم حفل التوقيع عبر الفيديو يوم 7 سبتمبر بمشاركة رئيس البنك الصناعي الكوري يون جونغ-وون، ورئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن مزيد التويجري ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح بن إبراهيم الرشيد وغيرهم.

واتفق البنكان على التعاون في تشارك الخبرة والبحث والتطوير بالاشتراك في المجالات الرئيسية مثل استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر وإدارة الائتمان.

وعبر رئيس البنك الكوري يون عن أمله في مواصلة التعاون الوثيق مع السعودية كشريك مالي عالمي في المستقبل.

المصدر: “يونهاب”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417084

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