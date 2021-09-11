الفنانة ياسمين عبد العزيز توجّه رسالة لجمهورها

كل الوطن – وكالات: وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز اليوم الجمعة، رسالة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك” بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها.

وكتبت الفنانة في رسالتها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو”.

وأضافت: “رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفاية إني اقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله”.

ووجهت ياسمين عبد العزيز الشكر لجمهورها قائلة: “كلمة شكرا قليله أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز كشف آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد سفرها للخارج للعلاج قائلا “إن حالتها مستقرة حاليا وتتعافى وزوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها”.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “ام بي سي مصر” قائلا: “هي بتتعافى بس محتاجة وقت وهي إن شاء الله هترجع قريب الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن ياسمين كويسة وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب”.

المصدر: RT+وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417087